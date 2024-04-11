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«Металлург» — «Автомобилист»: составы команд на пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 11 апреля, в Магнитогорске состоится пятый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» примет «Автомобилист». Счёт в серии равный — 2-2. Начало игры — в 17:00 мск. Стали известны составы команд на этот матч.

Состав «Металлурга» на сегодняшний матч остался без изменений по сравнению с предыдущей, четвёртой игрой серии.

Фото: ХК «Металлург»

Место в воротах «Автомобилиста» в качестве основного голкипера команды займёт Евгений Аликин, начинавший прошлую игру в запасе.

Фото: ХК «Автомобилист»

Первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1. Вторая встреча осталась за «Автомобилистом» — 4:2. В третьем матче «Магнитка» победила в овертайме со счётом 3:2. В четвёртой встрече уральский клуб вырвал победу за семь секунд до конца третьего периода (5:3).