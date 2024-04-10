Наглость против воли. Уральский полуфинал — украшение плей-офф КХЛ

Серия «Автомобилиста» и «Металлурга» развивается крещендо. Самый первый матч в Магнитогорске оставил у некоторых ощущение предсезонного турнира, да и голов зрители не видели почти 40 минут — вторая игра была уже бодрее и закрученнее. После переезда серии в Екатеринбург зрители увидели обоюдоострый матч, в котором «Автомобилист» спасся на последних секундах, но проиграл в овертайме, ну а вчера серия продолжилась одной из лучших игр в истории Кубка Гагарина — и уже сейчас можно уверенно об этом говорить.

Самое прекрасное для нейтрального болельщика — то, что счёт в этой серии — 2-2. На фоне того, как грустно «Трактор» поник в серии с «Локомотивом», финальным стадиям Кубка явно не хватает лишнего нерва, и он обеспечен в этой серии. Это касается не только самой игры: вчера весь матч на пятаках вспыхивали стычки после судейских свистков, а игроки «Металлурга» на флеш-интервью обвиняли соперников в недостойном поведении. Что же происходит в уральском полуфинале?

«Автомобилист» — «Металлург» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Стоит сразу сказать, что у «Металлурга» бо́льшую часть серии есть преимущество при игре в равных составах. Быстрота «Магнитки» на телекартинке не сравнится с быстротой «Магнитки» вживую. При наблюдении за игрой «Металлурга» в голову сами собой приходят слова «взбесившиеся электровеники». Здесь нет никаких оскорблений, нет-нет, просто не раз поражало, как негабаритные и злющие игроки Андрея Разина вгрызались в игроков «Автомобилиста» на каждом участке площадки, провоцировали потери и организовывали новые атаки после них.

«Автомобилист» же в дебюте серии словно собирался побеждать по тем же рецептам, что помогли выбить два суперзвёздных коллектива в первых раундах. «Металлург» по именам, может быть, смотрится скромнее, но их сильные качества отличаются от «Ак Барса» и СКА: у этой «Магнитки» есть и скорость, и креатив. В первой игре построения «Автомобилиста» в средней зоне спокойно разбивались на ведении, и коррективы были внесены уже позднее.

Впрочем, любые тактические коррективы не могут нивелировать то преимущество, которое есть по движению у «Металлурга». Данил Романцев на вопрос о том, как переиграть здесь «Магнитку», ответил: «Бегать ещё быстрее, встречать, подкатываться, оставлять их без шайбы, бить». Однако состав «Автомобилиста» в целом был собран не под это: это возрастная команда с большим мастерством, и не зря Разин сказал, что тому же Максиму Карпову было проще играть против «Авто», нежели против «Спартака».

Однако у «Авто» теперь есть своё звено трудяг. Степан Хрипунов и Андрей Обидин проводят не первые свои сезоны в основе КХЛ, но долгое время они мало чем выделялись в общей массе честных трудяг из нижних звеньев. Сейчас их звено, которое центрит Алексей Бывальцев, стало важнейшим в плей-офф: своим прессингом оно закошмарило и «Ак Барс», и СКА, организовало первый гол «Автомобилиста» в третьей игре с «Магниткой», а после этого создало ещё парочку моментов. В этом плане повреждение Хрипунова, полученное после столкновения с Прессом, стоило «Авто» больше, чем пара минут большинства.

После 0:3 в четвёртой игре Заварухин перевёл Хрипунова к Да Косте и Голышеву — в этом виде тройка нередко выходила в регулярном чемпионате. Степан почти сразу же отметился ключевым выигранным единоборством у борта, после которого хозяева забили первый гол и начали свой камбэк. К Степану с точки зрения самоотдачи, работоспособности, борьбы и генерации моментов вопросов не возникало даже в самые тёмные времена эпохи Питерса. Единственное, что всегда проседало в карьере Хрипунова — реализация, даже моменты, подобные вчерашней победной контратаке, далеко не всегда приводили к голам. В этом плей-офф она появилась.

Степан Хрипунов Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

А у «Металлурга» в решающий момент проявилась старая болезнь — внезапный коллапс при получении большого преимущества. Это случалось с командами Разина и в Екатеринбурге, и в Череповце (однажды «Северсталь» отдала матч со счёта 5:1) и сразу же показало себя на предсезонке в Челябинске, где была упущена победа с «Ладой». Вспомните, как «Магнитка» за пять минут полностью развалилась в январском матче в Нижнем Новгороде — а осенью клуб, например, упустил 3:0 после первых пяти минут матча в Череповце. Вот и вчера тотальное преимущество «Металлурга» в первые 10 минут сразу же сменилось тотальной беспомощностью во второй половине.

Разин на пресс-конференции же напирал на то, что менять ничего не будет: «Мы играем в такой стиль, у нас команда подобрана играть в таком стиле. Можно было откидываться, строить «автобусы», но наш стиль весь сезон приносит результат, не хочется от него отказываться даже в плей-офф». Однако если первые три матча его команда проводила солидно в обороне (что было даже неожиданно после регулярного сезона), то в четвёртой игре пропустила больше контратак, чем за три первых матча. Была ли это разовая акция или уязвимость в игре «Металлурга» найдена?

Эта болезнь «Металлурга» наткнулась на команду, которая неожиданно научилась держать удар. К этому плей-офф «Автомобилист» подходил с однозначной репутацией кубковых слабаков, с одной победой в овертайме плей-офф за все 15 лет лиги и реноме команды, которая не умеет держать удар. Ярче всего «хрустальная челюсть» показывала себя в эру Питерса, когда даже после одного гола могло сразу же повалиться всё, но и на первый самостоятельный год Заварухина с этим было не всё в порядке. Никаких видимых поводов для изменения этой ситуации не было: бывшие игроки «Авто» говорили о безразличии в раздевалке, а слухи об атмосфере по ходу сезона поступали самые тревожные.

Давайте скажем откровенно: многие игроки этого состава не раз и не два обманывали хоккей, играя в Екатеринбурге. В прошлом году почти этот же состав «Автомобилиста» умудрился буквально запихнуть победу в руки абсолютно бесцветной «Магнитки». Откуда вдруг у команды, которая блёкло провела сезон, появилась стальная воля, уже показывавшая себя в пятом матче игры со СКА? Это ведь даже не объяснить «сели и провели мужской разговор», какими-нибудь мифическими таблетками спецназа или гормонами роста — дух обычно или есть, или его нет. У «Авто» с 1 марта дух внезапно есть, и это плохие новости для всех соперников.

Диспозиция на следующие матчи серии не поменялась. «Металлург» — более мододой, быстрый, взрывной и наглый. «Автомобилист» — более опытный, хладнокровный, волевой и умеющий использовать чужие ошибки. Что из этого пересилит — пока представить невозможно.