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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин посетил бар болельщиков «Ливерпуля» в Баффало

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин посетил бар болельщиков «Ливерпуля» в Баффало
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил бар болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль» в Баффало в преддверии игры с «Баффало Сэйбрз».

Фото: Queen City Kop

Напомним, сегодня, 11 апреля, «Ливерпуль» на своём поле примет «Аталанту» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы.

Александр Овечкин забросил шайбу во вчерашнем матче с «Детройтом» (2:1). Этот гол стал победным в матче.

Таким образом, на счету россиянина стало 129 победных голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю Александр занимает второе место в истории и уступает лишь легендарному чешскому форварду Яромиру Ягру, на счету которого 135 победных шайб в лиге. Всего в карьере НХЛ Овечкин забросил 852 шайбы. Отставание до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 42 шайбы.

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