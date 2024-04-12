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Мэттьюс вышел на третье место в истории «Торонто» по голам

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:3 в пользу гостей. Одну из шайб за «Торонто» забросил американский нападающий Остон Мэттьюс.

Благодаря этому голу американский форвард вышел на третье место в истории канадской команды по количеству шайб в НХЛ. Мэттьюс с 366 голами опередил Дэйва Коэна (365). Вторую строчку с 389 шайбами занимает Дэррил Ситтлер. Лидирует же по этому показателю Матс Сундин (420).

Отметим, гол в этом матче стал для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 67-м в нынешнем сезоне.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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