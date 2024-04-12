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Мэттьюс вышел на третье место в истории «Торонто» по голам

Мэттьюс вышел на третье место в истории «Торонто» по голам
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В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Перерыв
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Таварес (Марнер) – 00:18     1:1 Хаула – 00:39     2:1 Мэттьюс (Доми, Броди) – 06:08     2:2 Фут – 07:57     2:3 Майер (Братт, Хьюз) – 12:37 (pp)    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:3 в пользу гостей. Одну из шайб за «Торонто» забросил американский нападающий Остон Мэттьюс.

Остон Мэттьюс Подробнее

Благодаря этому голу американский форвард вышел на третье место в истории канадской команды по количеству шайб в НХЛ. Мэттьюс с 366 голами опередил Дэйва Коэна (365). Вторую строчку с 389 шайбами занимает Дэррил Ситтлер. Лидирует же по этому показателю Матс Сундин (420).

Отметим, гол в этом матче стал для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 67-м в нынешнем сезоне.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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