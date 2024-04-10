Мэттьюс побил исторический рекорд Овечкина XXI века

В эти минуты в Торонто на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:4 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Торонто» забросил американский нападающий Остон Мэттьюс.

Гол в этом матче стал для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 66-м в нынешнем сезоне. По этому показателю Мэттьюс побил рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ, который принадлежал российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Таким образом, Мэттьюс стал единоличным лидером по этому показателю в НХЛ.