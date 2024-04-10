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Мэттьюс побил исторический рекорд Овечкина XXI века

Мэттьюс побил исторический рекорд Овечкина XXI века
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В эти минуты в Торонто на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3-й период
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Робертсон (Райлли, Броди) – 08:56     1:1 Хишир (Мерсер, Смит) – 14:25     2:1 Мерсер (Хишир) – 25:17 (pp)     2:2 Бертуцци (Доми, Маккейб) – 35:00     2:3 Джиордано (Мэттьюс, Бертуцци) – 35:09     2:4 Мэттьюс (Доми) – 47:33     2:5    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:4 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Торонто» забросил американский нападающий Остон Мэттьюс.

Остон Мэттьюс Подробнее

Гол в этом матче стал для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 66-м в нынешнем сезоне. По этому показателю Мэттьюс побил рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ, который принадлежал российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Александр Овечкин Подробнее

Таким образом, Мэттьюс стал единоличным лидером по этому показателю в НХЛ.

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