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Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия Флайерз 1:4, как сыграли, победила Филадельфия, результат матча НХЛ 12 апреля

Рекордная шайба Панарина не помогла «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»
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Сегодня, 12 апреля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке уступил «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершилась со счётом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Йорк (Конечны) – 04:21     1:1 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 18:19 (pp)     1:2 Бринк (Пилинг) – 23:29     1:3 Конечны (Пилинг) – 39:13     1:4 Кейтс (Кутюрье, Санхайм) – 45:56    

В составе «Рейнджерс» единственной заброшенной шайбой отметился российский форвард Артемий Панарин. Голевые передачи на счету Адама Фокса и Мики Зибанеджада. За гостей отличились Кэм Йорк, Бобби Бринк, Трэвис Конечны (1+1) и Ноа Кейтс. Результативными передачами отметились Райан Пилинг (0+2), Шон Кутюрье и Трэвис Санхайм.

Артемий Панарин Подробнее

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 80 матчей «Филадельфия» занимает девятое место в Восточной конференции с 85 очками. «Рейнджерс» расположились на первой строчке на Востоке, набрав 110 очков в 80 играх.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт на домашней арене с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Рейнджерс» сыграют дома с «Нью-Йорк Айлендерс».

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