Рекордная шайба Панарина не помогла «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

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Сегодня, 12 апреля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке уступил «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершилась со счётом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

В составе «Рейнджерс» единственной заброшенной шайбой отметился российский форвард Артемий Панарин. Голевые передачи на счету Адама Фокса и Мики Зибанеджада. За гостей отличились Кэм Йорк, Бобби Бринк, Трэвис Конечны (1+1) и Ноа Кейтс. Результативными передачами отметились Райан Пилинг (0+2), Шон Кутюрье и Трэвис Санхайм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 80 матчей «Филадельфия» занимает девятое место в Восточной конференции с 85 очками. «Рейнджерс» расположились на первой строчке на Востоке, набрав 110 очков в 80 играх.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт на домашней арене с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Рейнджерс» сыграют дома с «Нью-Йорк Айлендерс».

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Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе: