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Артемий Панарин установил новый рекорд в истории «Рейнджерс» в НХЛ

Артемий Панарин установил новый рекорд в истории «Рейнджерс» в НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Йорк (Конечны) – 04:21     1:1 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 18:19 (pp)     1:2 Бринк (Пилинг) – 23:29     1:3 Конечны (Пилинг) – 39:13    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В составе «Рейнджерс» отличился российский нападающий Артемий Панарин. Россиянин в этом сезоне набрал очки в 65 матчах – это самый высокий показатель в истории франшизы.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 80 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 47 голов и 70 результативных передач. За карьеру в лиге на счету российского нападающего 263 гола и 515 результативных передач в 670 играх.

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