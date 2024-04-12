Артемий Панарин установил новый рекорд в истории «Рейнджерс» в НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В составе «Рейнджерс» отличился российский нападающий Артемий Панарин. Россиянин в этом сезоне набрал очки в 65 матчах – это самый высокий показатель в истории франшизы.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 80 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 47 голов и 70 результативных передач. За карьеру в лиге на счету российского нападающего 263 гола и 515 результативных передач в 670 играх.

Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе