Кросби стал седьмым игроком в истории НХЛ с 1000 результативными передачами за один клуб

Сегодня, 12 апреля, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась со счётом 6:5 в овертайме (2:2, 2:1, 1:2, 1:0).

В этом матче в составе «Питтсбурга» канадский нападающий Сидни Кросби забил гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, капитан американского клуба набрал 1591 (591+1000) очко в карьере и вошёл в топ-10 бомбардиров в истории лиги.

Также канадский форвард стал 14-м игроком в истории североамериканской лиги, кому покорилась отметка в 1000 результативных передач. При этом Кросби стал всего седьмым игроком в истории НХЛ с 1000 результативными передачами за один клуб.

Рекорд по этому показателю принадлежит Рэю Бурку, который сделал 1111 ассистов в период своего выступления за «Бостон Брюинз». Второе место занимает Уэйн Гретцки (1086, «Эдмонтон Ойлерз»), топ-3 замыкает Стив Айзерман (1063, «Детройт»). В пятёрку лучших также входят Марио Лемье (1033, «Питтсбург») и Горди Хоу (1023, «Детройт»). Шестое место занимает Джо Сакик (1016, франшиза «Колорадо Эвеланш» с учётом «Квебек Нордикс»).