Сегодня, 31 марта, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась со счётом 6:5 в овертайме (2:2, 2:1, 1:2, 1:0).
В этом матче в составе «Питтсбурга» канадский нападающий Сидни Кросби забил гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, капитан американского клуба набрал 1591 (591+1000) очко в карьере и вошёл в топ-10 бомбардиров в истории лиги.
Также канадский форвард стал 14-м игроком в истории североамериканской лиги, кому покорилась отметка в 1000 результативных передач. При этом сыгравший 1269 матчей в регулярных чемпионатах Кросби стал седьмым в истории НХЛ по скорости достижения 1000 передач за карьеру.
Рекорд лиги по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (645), второе место занимает Марио Лемье (856), топ-3 замыкает Пол Коффи (1105). Следом расположились Адам Оутс (1174), Рон Фрэнсис (1235) и Марсель Дионн (1259). Позади Кросби остался показатель Рэя Бурка (1283).
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