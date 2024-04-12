Главный тренер «Вашингтона» Карбери подробно разобрал поражение от «Баффало»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подробно рассказал о поражении от «Баффало Сэйбрз».

«В самом начале мне показалось, что мы проделали действительно хорошую работу, выполнив именно то, что хотели с точки зрения плана на игру. А потом всё стало частью нашего сезона в миниатюре, ведь так случалось очень часто.

Когда у нас что-то не получается и мы упускаем возможности, происходят две вещи. Во-первых, когда мы пропускаем, ты начинаешь думать: «Боже, сможем ли мы забить ещё? У нас уже было столько возможностей».

И второе, что происходит, — когда мы совсем чуть-чуть меняем свою игру и не получаем за это вознаграждение, команда становится небрежной. Мы начинаем терять шайбу, делать нехарактерные для нас вещи.

А затем мы видим, что во втором периоде перестали работать вещи, которые работали в первой двадцатиминутке. У нас был один бросок за 15 минут второго периода, что-то в этом роде. В третьем игровом отрезке мы вернулись, и я думал, что мы сможем одержать победу. Но мы просто не смогли сыграть в атаке должным образом», — цитирует Карбери сайт «Вашингтона».