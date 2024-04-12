Генменеджер «Трактора»: обмен Хэмилтона на Боуи — ошибка, которую беру на себя

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал про обмен Роба Хэмилтона на Мэдисона Боуи с минским «Динамо».

«Не сработал обмен Роба Хэмилтона на Мэдисона Боуи. Здесь можно констатировать, что Мэдисон не проявил себя по моим ожиданиям. Роб достаточно неуверенно начал чемпионат, в нескольких матчах допустил результативные ошибки, которые привели к проигрышу. Затем тренерский штаб решил перевести его в резерв, он не играл четыре игры подряд, и звонок из Минска был определяющим, когда мы знали, что такой Боуи, хотели ещё одного праворукого защитника, сделать оборону погабаритнее.

Тот Боуи, которого мы знали по Северной Америке, в силу ряда причин не смог проявить себя в России. Это та ошибка, которую я, как менеджер, должен взять за себя. Рад за Роба, что он нашёл себя в новом коллективе.

Ситуация с Чибисовым — стечение обстоятельств, никто не может предугадать, организм человека непредсказуем, произошло непредвиденное. Из других ошибок, которые можно назвать — привлечение Максима Марушева, который планировался как игрок ротации с возможностью выхода в центре. Это ожидание не оправдалось, нам пришлось расторгнуть контракт», — заявил Волков на пресс-конференции.