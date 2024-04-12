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Овечкин вышел на 11-е место по очкам в НХЛ в возрасте 38 лет и приблизился к Горди Хоу

Овечкин вышел на 11-е место по очкам в НХЛ в возрасте 38 лет и приблизился к Горди Хоу
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей. 38-летний форвард в нынешнем сезоне набрал 64 (30+34) очка и вышел на 11-е место по очкам в Национальной хоккейной лиге, обойдя Игоря Ларионова (63). Овечкин вплотную приблизился к 10 месту, которое занимает Горди Хоу (65). Рекорд по очкам в 38-летнем возрасте принадлежит канадцу Адаму Оутсу, который в сезоне-2000/2001 набрал 82 (13+69) очка.

Напомним, Овечкин записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 697-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю российский нападающий вышел на чистое второе место в истории лиги среди соотечественников, опередив своего бывшего одноклубника нападающего Сергея Фёдорова. Национальный рекорд принадлежит нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (794).

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