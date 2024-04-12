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Главный тренер «Торонто» Киф рассказал про акцию памяти Амирова на матче

Главный тренер «Торонто» Киф рассказал про акцию памяти Амирова на матче
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Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф рассказал про акцию памяти Родиона Амирова на матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Время, проведённое Родионом здесь, я думаю, оказало большое влияние на нашу команду, и эта история чрезвычайно печальна. Семья должна была приехать сюда, чтобы смотреть, как их сын играет в НХЛ. Я по-настоящему сочувствую им», — приводит слова Кифа Toronto Sun.

В сезоне-2019/2020 Родион Амиров становился победителем Востока в Молодёжной хоккейной лиге в составе фарм-клуба «Салавата» — «Толпара». За основную команду провёл 79 матчей (в том числе в плей-офф) и набрал 18 очков (10+8). На драфте НХЛ — 2020 был выбран в первом раунде «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 15-м номером, а 15 апреля 2021 года клуб заключил с Амировым трёхлетнее соглашение.

В феврале 2022 года у хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга. После продолжительного лечения в возрасте 21 года 14 августа 2023-го Амиров скончался.

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