Ведущий центрфорвард «Рейнджерс» вернулся к тренировкам. Сообщалось, что он закончил сезон

Чешский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил приступил к тренировкам с командой после травмы и сообщений о том, что он закончил сезон.

Видео с тренировки опубликовало издание New York Post.

«Согласно источнику, чешский центровой прошел медицинское обследование, но окончательных сроков его возвращения в состав «Рейнджерс» по-прежнему нет» — сказано в тексте.

Напомним, в конце января этого года пресс-служба «синерубашечников» заявила, что 24-летний центральный нападающий не сможет помочь команде в оставшейся части сезона из-за травмы верхней части тела, полученной на тренировке накануне встречи с «Вегас Голден Найтс».

В текущем сезоне Хитил провёл 10 матчей и набрал 6 очков (результативные передачи).