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Хет-трик Форсберга помог «Нэшвиллу» обыграть на выезде «Чикаго»

Хет-трик Форсберга помог «Нэшвиллу» обыграть на выезде «Чикаго»
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В Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» уступил «Нэшвилл Предаторз» (1:5).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Евангелиста, Новак) – 05:53 (pp)     0:2 Шервуд (Шенн, Стастни) – 19:03     0:3 Форсберг – 25:22     0:4 Цукер (Йози, Ланкинен) – 29:39 (pp)     1:4 Курашев (Бедард, Джонсон) – 36:58 (pp)     1:5 Форсберг (О'Райлли, Евангелиста) – 41:37 (pp)    

Хет-триком в составе победителей отметился шведский нападающий Филип Форсберг. Ещё по шайбе забросили Кифер Шервуд и Джейсон Цукер.

У хозяев единственный гол на счету Филиппа Курашева.

«Нэшвилл» набрал 97 очков и занимает четвёртое место в Центральном дивизионе. «Хищники» гарантировали себе место в плей-офф, получив уайлд-кард от Западной конференции.

«Чикаго» остался с 51 очком и замыкает турнирную таблицу Центрального дивизиона. «Ястребы» пропустят предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.

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