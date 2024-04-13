Хет-трик Форсберга помог «Нэшвиллу» обыграть на выезде «Чикаго»

В Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» уступил «Нэшвилл Предаторз» (1:5).

Хет-триком в составе победителей отметился шведский нападающий Филип Форсберг. Ещё по шайбе забросили Кифер Шервуд и Джейсон Цукер.

У хозяев единственный гол на счету Филиппа Курашева.

«Нэшвилл» набрал 97 очков и занимает четвёртое место в Центральном дивизионе. «Хищники» гарантировали себе место в плей-офф, получив уайлд-кард от Западной конференции.

«Чикаго» остался с 51 очком и замыкает турнирную таблицу Центрального дивизиона. «Ястребы» пропустят предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.