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Форсберг установил исторический рекорд «Нэшвилла» по голам за сезон

Форсберг установил исторический рекорд «Нэшвилла» по голам за сезон
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В эти минуты в Чикаго (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нэшвилл Предаторз».

На данный момент позади два периода, счёт 4:1 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Евангелиста, Новак) – 05:53 (pp)     0:2 Шервуд (Шенн, Стастни) – 19:03     0:3 Форсберг – 25:22     0:4 Цукер (Йози, Ланкинен) – 29:39 (pp)     1:4 Курашев (Бедард, Джонсон) – 36:58 (pp)     1:5 Форсберг (О'Райлли, Евангелиста) – 41:37 (pp)    

Дублем в составе «хищников» отметился шведский нападающий Филип Форсберг. Таким образом, 29-летний хоккеист довёл количество своих голов в нынешнем сезоне до 45. Этот результат помог Форсбергу выйти на первое место в истории «Нэшвилла» по количеству заброшенных шайб в пределах одного сезона, обойдя Мэтта Дюшейна (43 в сезоне-2021/2022).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Форсберга, с учётом этой игры, 91 (45+46) очко в 80 матчах.

Напомним, «Нэшвилл» уже гарантировал себе место в плей-офф. Регулярный чемпионат завершается 19 апреля.

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