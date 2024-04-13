Форсберг установил исторический рекорд «Нэшвилла» по голам за сезон

В эти минуты в Чикаго (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нэшвилл Предаторз».

На данный момент позади два периода, счёт 4:1 в пользу гостей.

Дублем в составе «хищников» отметился шведский нападающий Филип Форсберг. Таким образом, 29-летний хоккеист довёл количество своих голов в нынешнем сезоне до 45. Этот результат помог Форсбергу выйти на первое место в истории «Нэшвилла» по количеству заброшенных шайб в пределах одного сезона, обойдя Мэтта Дюшейна (43 в сезоне-2021/2022).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Форсберга, с учётом этой игры, 91 (45+46) очко в 80 матчах.

Напомним, «Нэшвилл» уже гарантировал себе место в плей-офф. Регулярный чемпионат завершается 19 апреля.