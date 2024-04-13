«Автомобилист» в результативном матче обыграл «Металлург» и перевёл серию в седьмую игру

В Екатеринбурге прошёл шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Результативный матч закончился победой хозяев со счётом 5:3. «Автомобилист» сравнял счёт в серии 3-3.

Первый период завершился со счётом 1:0 в пользу «Автомобилиста». Во втором периоде хозяева забросили четыре шайбы, пропустив в свои ворота две. Голами в составе екатеринбургского клуба отметились Никита Трямкин, Артём Каштанов, Алексей Макеев, Денис Баранцев и Стефан Да Коста. «Металлург» ответил голами Данилы Юрова и Дениса Зернова. В начале третьего периода Роман Канцеров забросил третью шайбу «Металлурга». Весь заключительный период прошёл в атаках магнитогорцев, но сравнять счёт гостям так и не удалось.

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Благодаря этой победе «Автомобилист» сравнял счёт в серии 3-3. Седьмой решающий матч пройдёт 15 апреля в Магнитогорске.