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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Автомобилист – Металлург 5:3, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 13 апреля

«Автомобилист» в результативном матче обыграл «Металлург» и перевёл серию в седьмую игру
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В Екатеринбурге прошёл шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Результативный матч закончился победой хозяев со счётом 5:3. «Автомобилист» сравнял счёт в серии 3-3.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Трямкин (Эберт, Романцев) – 05:38 (5x5)     2:0 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 26:16 (5x5)     3:0 Макеев (Голышев, Зборовский) – 27:23 (5x5)     3:1 Юров (Петунин) – 30:40 (5x5)     4:1 Баранцев (Хрипунов, Романцев) – 31:32 (5x5)     5:1 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 37:18 (5x5)     5:2 Зернов (Акользин, Карпов) – 38:52 (5x5)     5:3 Канцеров (Силантьев) – 41:01 (5x5)    

Первый период завершился со счётом 1:0 в пользу «Автомобилиста». Во втором периоде хозяева забросили четыре шайбы, пропустив в свои ворота две. Голами в составе екатеринбургского клуба отметились Никита Трямкин, Артём Каштанов, Алексей Макеев, Денис Баранцев и Стефан Да Коста. «Металлург» ответил голами Данилы Юрова и Дениса Зернова. В начале третьего периода Роман Канцеров забросил третью шайбу «Металлурга». Весь заключительный период прошёл в атаках магнитогорцев, но сравнять счёт гостям так и не удалось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря этой победе «Автомобилист» сравнял счёт в серии 3-3. Седьмой решающий матч пройдёт 15 апреля в Магнитогорске.

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