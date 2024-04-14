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Джон Карлсон установил исторический рекорд «Вашингтона» в матче с «Тампой»

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Защитник хозяев Джон Карлсон отметился в этой встрече заброшенной шайбой в третьем периоде.

Таким образом, этот гол стал для 34-летнего американца 150-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое первое место среди защитников в истории «Кэпиталз», обойдя Кевина Хэтчера (149).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Карлсона 80 матчей, в которых он набрал 51 (9+42) очка.

«Вашингтон» набрал 87 очков и благодаря поражению «Питтсбург Пингвинз» от «Бостон Брюинз» вернулся на место второго уайлд-кард от Восточной конференции.

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