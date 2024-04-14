Блок Овечкина сохранил шансы «Вашингтона» на плей-офф! Но победу омрачила ужасная травма

Ник Дженсен смог покинуть лёд только на носилках, но команда сыграла за него и добыла важные два очка.

Чтобы не позволить «Айлендерс» обеспечить себе место в плей-офф уже сегодня и самому сохранить шансы оказаться в восьмёрке, «Вашингтону» было жизненно необходимо обыгрывать «Тампу». Задача была не из лёгких — по причине не только более высоких класса и тонуса «Лайтнинг», но и абсолютно неудачного восьмиматчевого периода «Кэпиталз», на протяжении которого они выиграли всего однажды. Впрочем, загнанному в угол зверю терять уже нечего, а «молнии», напротив, решили практически все задачи на регулярку.

Основную массу голов зрители увидели в первом периоде, да ещё и в течение семи минут — Сонни Милано дважды выводил «столичных» вперёд, однако сначала Энтони Дюклер, а затем Брэндон Хагель успешно отыгрывали отставание своей команды, заставляя «Вашингтон» начинать всё сначала.

Но ключевой момент двадцатиминутки и, возможно, всего матча случился за полторы минуты до первого перерыва — форвард «Тампы» Майки Эйссимонт силовым приёмом отправил на борт защитника «Кэпс» Ника Дженсена, да так, что тот остался абсолютно неподвижно лежать на льду, подвергнув ужасу болельщиков и одноклубников.

Судьи не увидели никакого криминала в действиях Эйссимонта, однако приняли решение перенести оставшееся игровое время на второй период — Дженсен смог покинуть лёд только с помощью носилок, и продолжать играть сразу в таких условиях было трудно.

Во второй двадцатиминутки в качестве мстителя выступил Ник Дауд, который вызвал Эйссимонта на драку и буквально вбил кулаками в лёд практически не сопротивлявшегося соперника. А в третьем периоде «Вашингтон» собрался и вырвал столь необходимую победу — решающим броском отметился Джон Карлсон, успешно реализовавший численное преимущество команды, а за несколько минут до финальной сирены Дауд сказал ещё одно слово, грамотно сыграв на добивании.

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Александр Овечкин сегодня остался без очков (как и Никита Кучеров, прервавший восьмиматчевую результативную серию), однако совершил очень важное действие, чтобы помочь своей команде удержать победу и сохранить шансы на попадание в плей-офф — за 20 секунд до сирены форвард самоотверженно бросился под шайбу и заблокировал опаснейший бросок, фактически сняв все вопросы об исходе матча.

«Кэпиталз» одержали очень важную победу, особенно учитывая, что конкуренты не дремлют — «Филадельфия» также победила, однако по дополнительным показателям именно «столичные» оказались на месте, которое дарит второй уайлд-кард.