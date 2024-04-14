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Карбери: если «Вашингтон» начнёт упускать сезон, Дженс скажет: «Идиоты, не делайте этого»

Карбери: если «Вашингтон» начнёт упускать сезон, Дженс скажет: «Идиоты, не делайте этого»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал об отношении игроков столичного клуба к тяжёлой травме защитника Ника Дженсена в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2).

«Если „Вашингтон“ начнёт упускать сезон, Дженс, вероятно, скажет: „Идиоты, не делайте этого, просто выиграйте матчи для меня, и мне станет лучше“. Я отдаю должное команде, поскольку они в очередной раз показали, что у них есть характер и все необходимые средства, чтобы быть достаточно сильными морально, сосредоточиться и найти способ заработать два очка и сохранить нас в борьбе за плей-офф», — приводит слова Карбери RMNB.

В первом периоде защитник «Вашингтона» Ник Дженсен получил тяжёлую травму после силового приёма со стороны нападающего «Тампы» Майки Эйссимонта. Игроку потребовались носилки, а судьи приняли решение не продолжать первый период. Оставшееся игровое время компенсировали во втором.

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