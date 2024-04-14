«Приводит в бешенство». «Вашингтон» засудили в матче с «Тампой», едва не лишив плей-офф?

«Вашингтон» вырвал победу в одном из важнейших матчей сезона с «Тампой». «Столичные» только в третьем периоде добились нужного результата, потрепав нервишки своим фанатам.

Однако этот матч, к сожалению, запомнился не голами, передачами или сейвами, а странным судейством. Рефери поучаствовали сразу в нескольких спорных эпизодах, вызвав бурные обсуждения. Причём большинство этих моментов сыграли против «Вашингтона». Один из них мог и вовсе оставить хоккеиста «Кэпиталз» без хоккея до конца жизни.

Что же произошло?

В концовке первого периода случился, пожалуй, главный эпизод всей встречи. За полторы минуты до конца игрового отрезка нападающий «Тампы» Майки Эйссимонт в безобидной ситуации толкнул защитника «Вашингтона» Ника Дженсена на борт. Игрок «столичных», потеряв равновесие, неудачно упал, ударился о бортик и, кажется, на мгновение даже отключился. Эйссимонта отправили в бокс, а для Дженсена пришлось вывезти носилки — он только так смог покинуть лёд.

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Впрочем, пересмотрев эпизод, судьи решили «освободить» нападающего «Лайтнинг». Ему не выписали и малого штрафа, а команды ушли на перерыв. Оставшиеся полторы минуты было решено доиграть во втором периоде.

Этот эпизод вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, кажется, что сам хит был чистым, а остальное — лишь неудачное стечение обстоятельств. С другой — если смотреть исключительно на правила, в части 41.1. говорится следующее: «Удаление за толчок на борт должно быть наложено на любого игрока, который толкает или применяет силовой приём против оппонента таким образом, что провоцирует жёсткий или опасный удар или иное взаимодействие с бортом такого характера. Серьёзность штрафа, основанная на характере взаимодействия с бортом, должна быть определена судьёй». Кроме того, уточняется, за что именно могут следовать те или иные виды наказания. Самые строгие зависят от того, было ли нарушение совершенно намеренно (и было ли намерение именно нанести травму).

Что мы видим: Дженсен технически уже не владел шайбой, а вот угроза нанести ему травму всё же сохранялась. Если судьи и не углядели тут крупного штрафа — окей, но дать хотя бы две минуты нужно было. Так или иначе Эйссимонт всё же сыграл грубо, неаккуратно против игрока, не владеющего шайбой, и, даже если не хотел этого, по итогу нанёс тяжёлую травму хоккеисту. Хоть в таких моментах многое на усмотрение судей, здесь заметна явная ошибка.

«Я никогда не видел, чтобы игрок покидал лёд на носилках», — написал один из болельщиков, находившихся на матче.

Ника Дженсена готовятся увезти на носилках Фото: twitter.com/AndrewJBVA

Особо ярко на эту тему высказался журналист NBC Sports Washington Грант Паульсен.

«Брутальный удар Эйссимонта против Дженсена. У Дженсена даже не было шайбы, когда в него влетели. Судьи только что объявили, что передумали и нарушения не было. Команды завершают период досрочно и в следующем сыграют 21.30. Номер 23 в белом (имеется в виду Эйссимонт. — Прим. «Чемпионата») будет заметным человеком.

Ужасающая сцена на «Кэпитал Уан-Арена». Ника Дженсена вбили в борт, он упал и не двигался. Вынесли носилки. Очень страшно. Том Уилсон и «Кэпс» в ярости. Оши лает на скамейку «Тампы». Молюсь за Дженсена. Самая тихая арена, которую я когда-либо слышал.

Оши и Уилсон подъехали прямо к членам судейской бригады, когда они вышли на лёд перед вторым периодом. Были долгие разговоры. «Кэпс» — потерявшие человека на матч и больше, но не получившие никакого большинства — всё ещё в ярости. По вполне понятным причинам.

Судействовать и принимать решения в НХЛ непросто. Но боже мой, произвольный характер того, как они судят, просто приводит в бешенство. Никакого штрафа для Эйссимонта. Если бы Уилсон сделал это, его бы вывели со льда в наручниках и каждый хоккейный болельщик потребовал бы его изгнания», — написал Паульсен.

Второй эпизод произошёл уже во втором периоде. На 24-й минуте в ходе атаки «Вашингтона» Дилан Строум мог спокойно забивать в пустой угол ворот — он как раз успешно подработал себе шайбу на пятачке. Однако защитник «Тампы» Мэтт Дамба помешал ему, ударив форварда «Кэпиталз» клюшкой по лицу.

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Судьи и этот момент «проглядели», хотя здесь всё должно быть очевидно: две минуты. Прямой удар по лицу. Непонятно, как рефери не увидели такого очевиднейшего нарушения.

Конечно, не будем говорить, что именно удар по лицу не дал Строуму забить, но он всё же создал определённую помеху.

Следующий эпизод произошёл в середине второго периода. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в средней зоне попытался прикрыть шайбу корпусом и засадил локтем прямо в лицо Тому Уилсону. Можно заметить: Куч видел, что канадец из «Вашингтона» приближается к нему, и, кажется, специально выставил локоть.

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Это явное нарушение, рефери должны были выписать российской суперзвезде с дерзким характером две минуты за удар локтем. Но они опять промолчали.

«Судьи продолжают свой ужасный матч, пропустив очевидный удар локтем Кучерова», — написал один из фанатов.

Впрочем, и в сторону «Тампы» было несколько спорных моментов. Один из них — то же противостояние Куча и Уилсона, когда Том грубо со спины хитанул россиянина, находившегося без шайбы.

Никита Кучеров и Том Уилсон Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

О другом эпизоде хорошо высказался журналист Эрик Эрлендссон, освещающий жизнь вокруг «Тампы»: «Вы знали, что они будут искать что-нибудь, чтобы наложить штраф на «Лайтнинг». Овечкин вбил Пойнта, находившегося без шайбы, в борт, затем Стэмкос совершил толчок клюшкой против Оши, так что «Кэпс» сыграют в большинстве (это было нарушение со стороны Стэмкоса, не спорю)».

Тем не менее, если посмотреть сам момент, нет ощущения, что Овечкин нарушал правила. Капитан «столичных» применил чистый силовой приём, а вот лидер «Тампы» не сдержался и сфолил.

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Что ж, болельщики «Вашингтона» заслуженно могут быть недовольны судейством в этом матче. Если бы «столичные» проиграли, то, вероятнее всего, официально выбыли бы из гонки за плей-офф. Да и не в их пользу судьи наошибались куда больше и серьёзнее. Как написал один из фанатов: «Что должны сделать игроки «Тампы», чтобы их удалили?!»

Однако ошибки в этой встрече были в обе стороны. Рефери отработали плохо и могли отпустить игру. Если бы не желание «Вашингтона» зацепиться за любые очки, матч наверняка превратился бы в побоище.

Впрочем, судейские ошибки иногда случаются — человеческий фактор. Хочется лишь пожелать командам, чтобы от этого не зависел исход всего сезона. Ведь оба клуба по́том и кровью вырывали себе место в плей-офф.