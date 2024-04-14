Защитник «Вашингтона» получил тяжёлую травму в матче с «Тампой», его унесли на носилках

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходи очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. В первом периоде защитник «Вашингтона» Ник Дженсен получил тяжёлую травму после силового приёма со стороны нападающего «Тампы» Майки Эйссимонта.
Игроку потребовались носилки, а судьи приняли решение не продолжать первый период. Оставшееся игровое время компенсируют во втором.
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В нынешнем сезоне НХЛ Дженсен принял участие в 78 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив один гол 13 результативных передач.