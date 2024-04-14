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Защитник «Вашингтона» получил тяжёлую травму в матче с «Тампой», его унесли на носилках

Защитник «Вашингтона» получил тяжёлую травму в матче с «Тампой», его унесли на носилках
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходи очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Милано (Пасиоретти, Лапьер) – 09:56     1:1 Дюклер (Пойнт, Рэддиш) – 13:06     2:1 Милано – 14:00     2:2 Хагель (Стэмкос, Чирелли) – 16:24    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. В первом периоде защитник «Вашингтона» Ник Дженсен получил тяжёлую травму после силового приёма со стороны нападающего «Тампы» Майки Эйссимонта.

Игроку потребовались носилки, а судьи приняли решение не продолжать первый период. Оставшееся игровое время компенсируют во втором.

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В нынешнем сезоне НХЛ Дженсен принял участие в 78 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив один гол 13 результативных передач.

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