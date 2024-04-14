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Капитан «Северстали» Лишка: было бы интересно поразвозить пиццу для болельщиков

Капитан «Северстали» Лишка: было бы интересно поразвозить пиццу для болельщиков
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Нападающий череповецкой «Северастали» Адам Лишка рассказал, что не боится пробовать новые профессии и мог попробовать поработать на заправке или в доставке еды.

«Рад, что моя работа — хоккей, но можно попробовать себя и в другой специальности, пообщаться с людьми, болельщиками. Мне не страшно открывать что-то новое. Возможно, смог бы и целый день на заправке поработать (смеётся). Было бы интересно сделать неформальную встречу с болельщиками в городе. Можно в следующем сезоне поработать в доставке еды, развозить пиццу», —приводит слова Лишки Legalbet.

Словацкий хоккеист выступает за «Северсталь» с 2018 года. За это время он провёл 329 матчей и набрал 125 очков (53+72). В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Лишка провёл пять игр, в которых отметился одной заброшенной шайбой.

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