Кожевников о Мэттьюсе: дай бог, чтобы ещё конкурент появился, когда Овечкин побьёт рекорд

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса и его конкуренции с Александром Овечкиным.

— Остон Мэттьюс побил рекорд Александра Овечкина XXI века по количеству голов за сезон. Как оцените это достижение?

— Нормально. Это нормальная вещь. Играет очень здорово Мэттьюс. Достойный парень, уже звезда. Получается, у человека — талант! Дай бог, чтобы травм не было. Чтобы ещё один конкурент появился. После того как Александр побьёт рекорд. Но это ещё много времени надо. Ещё надо, чтобы он планку держал, как Александр, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На счету Мэттьюса 107 очков в 79 матчах текущего сезона НХЛ.