С. Самсонов оценил роль главного тренера «Рейнджерс» Лавиолетта в успешной игре Панарина

Бронзовый призёр Олимпийских игр экс-форвард клубов НХЛ Сергей Самсонов оценил роль главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» Питера Лавиолетта в успешной игре российского нападающего Артемия Панарина.

«Лавиолетт — очень позитивный тренер, приходя в команду, зачастую выжимает всё возможное из своих топовых игроков. Они очень много играют, постоянно в большинстве, он отдает им всё: позицию, роль. При нём игроки выходят на другой уровень, в том числе и Панарин. Можно сказать, Артемий выдал такой классный сезон, но я думаю, что одна из самых сильных сторон Лавиолетта в том, что он не ставит палки в колёса креативным ребятам. Может быть, то право на ошибку, кредит доверия игроку, из моего опыта с ним, — одна из его самых сильных черт», — цитирует Самсонова ТАСС.

Напомним, Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги НХЛ в сезоне-2023/2024. На счету 32-летнего хоккеиста 49 заброшенных шайб в 82 матчах.

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