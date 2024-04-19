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Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/2024

Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/2024
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги НХЛ в сезоне-2023/2024.

На счету 32-летнего хоккеиста 49 заброшенных шайб в 49 матчах. Второе место занял нападающий «Миннесоты Уаилд» Кирилл Капризов (46 шайб), замкнул тройку нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (44 шайбы).

Лучшим снайпером НХЛ-2023/2024 стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. На счету американца 69 голов в 81 матче.

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