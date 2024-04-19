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Генменеджер «Филадельфии» рассказал, когда ждать приезда Мичкова в НХЛ

Генменеджер «Филадельфии» рассказал, когда ждать приезда Мичкова в НХЛ
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о том, когда российский нападающий Матвей Мичков может присоединиться к команде.

«Если будет возможность, мы воспользуемся ею, чтобы быстрее перевезти его сюда. Однако мы не можем повлиять на эту ситуацию, и у нас нет причин ждать Мичкова в ближайшее время», — приводит слова Бриера 97.5 The Fanatic в социальной сети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне 19-летний форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге, в «Сочи», куда он был отправлен из СКА в начале регулярного чемпионата. Всего он сыграл 47 матчей и набрал 41 (19+22) очко.

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.

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