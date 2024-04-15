Ветеран СКА Каменев — о Мичкове: здесь надо быть лидером, лидера никто никуда не отдаст

Экс-нападающий СКА Василий Каменев прокомментировал игру форварда Матвея Мичкова.

«Мичков – талантливый игрок. Его отдали в аренду, чтобы он мог раскрыться, получить больше игрового времени. В «Сочи» много игрового времени, пожалуйста – раскрывайся. Но молодым можно проходить ещё год-два, а потом скажут, что он уже не молодой, а результата нет. Поэтому надо пользоваться случаем, когда тебя отдают в аренду, и возвращаться в свой клуб, чтобы занимать уже лидирующие позиции. Думаю, его привлекут на сборы в команду.

Здесь надо быть уже лидером, лидера никто никуда не отдаст. А считаться всю жизнь перспективным, это история не очень. И, напротив, сколько случаев, когда игрок считается середняком, а потом раскрывается. Вспомним Кучерова, который не проходил в команды, уехал и сейчас звезда мирового масштаба. И в то же время было много перспективных, которые в итоге не заиграли.

Ребятам даётся шанс, руководство СКА всё время пристально наблюдает за молодёжью. Кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть за СКА», — передаёт слова Каменева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.