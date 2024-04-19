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«Пришлось бы как-то избавляться от контракта в КХЛ». Генменеджер «Филадельфии» — о Мичкове

«Пришлось бы как-то избавляться от контракта в КХЛ». Генменеджер «Филадельфии» — о Мичкове
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер рассказал о причинах, по которым российский нападающий Матвей Мичков не сможет присоединиться к команде раньше ожидаемого.

«Слушайте, если будет возможность привезти его побыстрее, конечно, мы за неё ухватимся. Но, насколько мне известно, на данный момент сроки его приезда остаются прежними. У него ещё два года по контракту. Ему придётся как-то от него избавляться, прежде чем мы сможем что-то сделать. Мы это не контролируем», — приводит слова Бриера журналист из Филадельфии Чарли О'Коннор в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. Сейчас у 19-летнего форварда контракт со СКА до конца сезона-2025/2026.

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