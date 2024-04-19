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Дубль Крутова помог «Нефтянику» обыграть АКМ во втором матче финала ВХЛ

Дубль Крутова помог «Нефтянику» обыграть АКМ во втором матче финала ВХЛ
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Сегодня, 19 апреля, в Туле на стадионе «Ледовый дворец» состоялся второй матч финальной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между местным АКМ и альметьевским «Нефтяником». Со счётом 3:1 победу одержали гости ледовой площадки.

ВХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
19 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
1 : 3
Нефтяник
Альметьевск
0:1 Кателевский (Терехов) – 08:17 (5x5)     0:2 Крутов (Мокин, Цуканов) – 35:40 (5x5)     1:2 Шамсутдинов (Аноп) – 37:17 (5x5)     1:3 Крутов – 58:30 (en)    

Счёт встречи открыл форвард Никита Кателевский, затем дубль оформил нападающий Кирилл Крутов. Ассистентами голов выступили Семён Терехов, Михаил Мокин и Денис Цуканов.

У тульского клуба отличился нападающий Руслан Шамсутдинов. Он стал первым форвардом АКМ, забившим в этой серии, до этого шайбы забрасывали только защитники. Результативной передачей отметился Даниил Аноп.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Альметьевска.

Следующий матч пройдёт на домашнем льду сегодняшних победителей 22 апреля.

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