Дубль Крутова помог «Нефтянику» обыграть АКМ во втором матче финала ВХЛ

Сегодня, 19 апреля, в Туле на стадионе «Ледовый дворец» состоялся второй матч финальной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между местным АКМ и альметьевским «Нефтяником». Со счётом 3:1 победу одержали гости ледовой площадки.

Счёт встречи открыл форвард Никита Кателевский, затем дубль оформил нападающий Кирилл Крутов. Ассистентами голов выступили Семён Терехов, Михаил Мокин и Денис Цуканов.

У тульского клуба отличился нападающий Руслан Шамсутдинов. Он стал первым форвардом АКМ, забившим в этой серии, до этого шайбы забрасывали только защитники. Результативной передачей отметился Даниил Аноп.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Альметьевска.

Следующий матч пройдёт на домашнем льду сегодняшних победителей 22 апреля.