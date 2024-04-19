Сборная США объявила тренера на предстоящий чемпионат мира по хоккею

Национальную команду США на чемпионате мира — 2024 по хоккею будет тренировать Джон Хайнс. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея США.

«Нам повезло, что Джон возглавляет нашу команду. Его страсть и энергия в сочетании с огромным опытом, в том числе на мировой арене, несомненно пойдут нам на пользу в попытках вернуть золотые медали в Соединённые Штаты», — приводит пресс-служба слова генерального менеджера сборной Бретта Питерсона.

В текущем сезоне Хайнс возглавлял клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», сменив в начале сезона в этой должности Дина Эвасона. Под его руководством команда заняла 10-е место в Западной конференции и не смогла пробиться в плей-офф.

Напомним, чемпионат мира по хоккею будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.