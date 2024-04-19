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75-летний Александр Мальцев рассказал, сколько матчей «Динамо» пропустил в этом сезоне КХЛ

75-летний Александр Мальцев рассказал, сколько матчей «Динамо» пропустил в этом сезоне КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев рассказал, как часто посещал домашние матчи московского «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

«Я пропустил только один матч московского «Динамо» в сезоне. И то по причине того, что был на медицинской консультации в поликлинике. Как в 75 лет удаётся сохранять интерес к хоккею? Хоккей меняется. У каждого поколения свой взгляд на хоккей. Современная игра отличается от той, которая была в мои времена.

Я прихожу в том числе как советник президента клуба. Я обязан приходить, как и Виталий Давыдов. Но я в любом случае не пропускал почти что ни одной игры. Раньше я ездил с командой в поездки, но после операции уже тяжеловато.

Даю ли советы главному тренеру? Нет, потому что нельзя вмешиваться в работу людей. У каждого человека, у каждого спортсмена свой взгляд. Но давать советы тренерскому штабу – это некорректно. Если главный тренер будет слушать всех вокруг, то зачем он сам работает?» — сказал Мальцев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.

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