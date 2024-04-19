Александр Мальцев объяснил, почему провёл всю карьеру в «Динамо», а не в ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев высказался о причинах, по которым он стал игроком московского «Динамо».

«Почему оказался в «Динамо», а не в ЦСКА? Когда я приехал в московское «Динамо», то команда находилась в поездке, играла в Киеве. Был один, нужно было освоиться. Хорошо, что у нас играл Зарембо, из Электростали, он меня тогда встретил, отвёз в Электросталь. Я там три дня пожил, приехал на игру в Лужники. На этом матче, кстати, присутствовал Эпштейн. После этого меня сразу забрали на сборы в Новогорск, с тех пор я в московском «Динамо». Мы же ещё выиграли чемпионат Европы среди молодёжных команд, где я тоже стал лучшим нападающим. Тогда и случился разговор, что меня забирают в ЦСКА или «Динамо». Футбольный клуб относился к МВД, а хоккейный – к КГБ. Меня по приказу Андропова призвали в армию раньше, чем в ЦСКА», — сказал Мальцев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.