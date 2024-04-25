В «Автомобилисте» заявили, что довольны реакцией болельщиков на успехи клуба в сезоне КХЛ

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков и главный тренер екатеринбургского клуба Николай Заварухин заявили, что довольны реакцией болельщиков на успех клуба в прошедшем сезоне КХЛ.

«Очень удовлетворены тем, что удалось поднять интерес наших болельщиков к хоккею и к команде, порадовать людей», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Оценку дают наши болельщики, их стало больше, гулял весь город», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.