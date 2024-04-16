«Автомобилист» провёл исторически успешный сезон. Но впереди — большие перемены?

Уже сложно отследить, когда у нас в хоккейном лексиконе впервые появилась обзывалка «сладкая булочка». Кто-то из журналистов сказал — и это моментально прижилось. В хлебопекарном цеху после этого успело побывать несколько команд лиги, но чуть ли не первым этот малопочётный титул получил «Автомобилист» — кажется, было это в 2021-м, когда команда Билла Питерса разваливалась по ходу сезона.

К этому плей-офф «Автомобилист» докатывал примерно в таком же стиле — прошлогодняя серия с «Металлургом» только укрепила статус клуба как некубкового. Регулярный чемпионат-2023/2024 получился одним из самых тусклых в истории клуба — не плохим, нет, мало что может повторить сезон с семью победами 10-летней давности. Однако в том году, например, впервые в карьере большие минуты на взрослом уровне стал получать Никита Трямкин, и почти в каждом регулярном сезоне «Авто» до этого можно было найти запоминающиеся детали.

Здесь же зацепиться было не за что. Не было безумного безголового хоккея Питерса с его качелями в обе стороны, успешной борьбы за первое место с длинной серией побед, успешного развития многочисленной молодёжи, комбинационного стиля игры, как в Череповце или в Нижнем Новгороде. Самые лучшие слова, которое описывают эти полгода — «Автомобилист» существовал. Некоторые матчи при этом (1:5 от «Амура», 1:4 от минского «Динамо», 2:5 от «Куньлуня») оставляли ощущение тотальнейшей безнадёги.

Да, можно вспоминать, что директор клуба Максим Рябков во время паузы на Матч звёзд заявил, что Николай Заварухин остаётся тренером, а Сергей Широков — капитаном, погасив слухи — но после серии побед последние полтора месяца сезона получились такими же тускловатыми. Если 28 февраля какая-то часть экспертов верила, что в первом раунде будет пройден такой же тусклый «Ак Барс», то представить, что «Автомобилист» остановится в одной шайбе от первого финала в истории, вряд ли могли и самые ярые оптимисты. Кроме невнятной игры, пессимизма нагоняли и некоторые слухи, клубившиеся в кулуарах. Однако сработал старый штамп: самый тёмный час наступает перед рассветом.

Анатолий Голышев Фото: РИА Новости

«Автомобилист» как будто бы весь сезон копил в себе страсть, эмоцию, задор и заходы на камбэки, чтобы концентрированно выдать их в решающие полтора месяца. Можно было бы сказать, что команда так «готовилась к плей-офф», но в прошлые годы после заваленных концовок регулярки никаких чудесных преображений не наступало. Повторимся: сложно говорить про психологию, не находясь в коллективе каждый день. Про чисто тактические элементы в плей-офф было написано уже немало, скажем кратко: называть «Автомобилист» «автобусом» нелепо. Несмотря на то что команда весь плей-офф чётко играла, получая преимущество в счёте, она могла и запрессинговать соперника, и задушить в средней зоне, и поддавить вертикальной атакой, и раскатать позиционно.

Анатолий Голышев несколько раз по ходу плей-офф говорил, что у них в раздевалке 25 героев, однако в плане чистой статистики главным героем стал именно он, набрав 18 (9+9) очков. Этот результат вместил в себя первый хет-трик игрока в плей-офф (и лишь второй в КХЛ), оформленный в ворота «Ак Барса», четыре очка в одной из игр с «Металлургом» и в целом высокий уровень на протяжении всего плей-офф — как в большинстве, так и в равных составах, как в роли чистого снайпера, так и в роли плеймейкера.

Это тем более удивительно на фоне того, как развивалась карьера Голышева. Лучший сезон форварда по набранным очкам— это до сих пор чемпионат-2015/2016, когда под руководством Андрея Разина 15-й номер «Автомобилиста» громко заявил о себе. После этого Голышев ни разу не пробивал отметку в 20 шайб за сезон, успел съездить в задрафтовавшие его «Айлендерс», где его в последний момент сняли с потенциально дебютной игры в НХЛ. В трёх последних сериях «Автомобилиста» в плей-офф до этой весны у Голышева 0 шайб (правда, мешали травмы), в этом сезоне — лишь 10 голов, из которых четыре пришлись в ворота не попавших в плей-офф команд. Это лишний раз подчёркивает, как чудесно преобразилась команда этой весной.

Главный ингредиент успеха этого «Автомобилиста», впрочем, в прогрессе тех, кто играл в нижних звеньях. Местным болельщикам бойцовские качества Степана Хрипунова и Андрея Обидина и так были известны, вопросы были только к продуктивности в атаке (к Степану в первую очередь были претензии по реализации). Сейчас два этих игрока, уже давно играющих за «Авто», были бóльшую часть плей-офф объединены в одном звене и показали, что умеют превращать свою настырность в голы — или помогать своими силовыми создавать моменты для шайб.

Показали себя в решающий момент и те, кто в сезоне почти не играл. «Автомобилист» мало заигрывал молодых, но 19-летний Артём Каштанов в плей-офф стал получать время в четвёртом звене, когда клубу надо было заявить семь взрослых защитников, и габаритный форвард заметно оживлял игру своего сочетания. Почти весь сезон из-за травмы пропустил Семён Кизимов, который в плей-офф давал энергии второму звену и старался приносить пользу в каждой смене, много времени отсутствовал Максим Денежкин — в седьмой игре он чуть не спас «Автомобилист», а до этого вписался в четвёртое звено как влитой. Может, этот плей-офф заставит руководство «Авто» дать больше времени выпускникам своего же фарма, которые до этого сезона по большей части мариновались?

Максим Денежкин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Возможно, одна из причин такого преображения — то, что у большей части игроков команды истекают контракты. Ниже список свободных агентов среди тех, кто сыграл в плей-офф хотя бы один матч.

ОСА: в. Галкин, н. Денежкин, з. Журавлев, з. Зборовский, н. Каштанов, н. Кузнецов, н. Кизимов.

в. Галкин, н. Денежкин, з. Журавлев, з. Зборовский, н. Каштанов, н. Кузнецов, н. Кизимов. НСА: з. Баранцев, н. Волк, н. Голышев, н. Макеев, н. Мэйсек, н. Романцев, н. Хрипунов, н.Широков, з. Эберт.

Как видно, список гигантский. «Автомобилист» при этом и так был одной из самых возрастных команд сезона КХЛ, и смысла сохранять всех неограниченно свободных агентов просто нет. В первую очередь это касается легионерской связки. Волк и Мэйсек завершили плей-офф с совокупной полезностью в «-19», забив на двоих две шайбы. Натурализованный казахстанец всю регулярку не был похож сам на себя, Волк геройски играл со шрамом, но в первых двух раундах терялся. Мэйсек же, такое ощущение, уже больше думает о семье, где сравнительно недавно случилось пополнение, и о возвращении домой: для него это уже пятый сезон в Екатеринбурге.

Как сообщают коллеги, с Голышевым уже достигнута договорённость о продлении — да и он сам вроде бы не собирался далеко. Скорее всего, будет продлён контракт и с уроженцем Новоуральска Макеевым, а дальше открывается простор для действий. «Автомобилист» традиционно ставил на иностранцев, и после решения ФХР может заполнить сразу четыре вакансии новыми игроками. Другое постоянное направление клуба — НСА с именем, и уже прошли слухи об интересе к Егору Коршкову.

Однако кто принёс результат в этом плей-офф? В основном люди, которые либо уже прошли школу клуба, либо те, что играли в нижних звеньях на небольших контрактах. В прошлом межсезонье «Автомобилист» уже не гнался за громкими именами, и сейчас после первых медалей в истории лучше снова поставить на голодных парней, впервые за долгое время потратиться на выкуп ОСА. Плей-офф показал, что воля и характер значат больше, чем голое мастерство и циферки бомбардирских рекордов.