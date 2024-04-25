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Директор «Автомобилиста»: большинство российских игроков тяготеют к Москве или Петербургу

Директор «Автомобилиста»: большинство российских игроков тяготеют к Москве или Петербургу
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, как в екатеринбургском клубе относятся к возвращению лимита в пять легионеров со следующего сезона КХЛ.

«Норма в пять легионеров, которая существовала долгие годы, возвращается. Не секрет, что большинство российских игроков тяготеют к Москве или Петербургу, откровенно об этом говорят. Проще будет командам усиливаться из немосковского региона. Мы уже приступили к рассмотрению кандидатов, провели всё утро за просмотром видео. Есть североамериканцы, европейцы тоже готовы ехать. В первую очередь это Словакия, они в подавляющем большинстве готовы ехать, есть примеры Герната, Юрчо. У других стран есть точечные исключения», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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