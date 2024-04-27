Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тортунов: мог сыграть на ЧМ, но «Металлургу» надо было заплатить $ 50 тыс.

Тортунов: мог сыграть на ЧМ, но «Металлургу» надо было заплатить $ 50 тыс.
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов рассказал о причинах того, что ни разу не сыграл за сборную России в официальных матчах.

— За сборную в официальном матче вы так и не сыграли. Были ли близки к попаданию на ЧМ?

— Я прошёл все сборы третьим вратарём, когда играл за «Крылья Советов» (сезон-2001/2002), Валерий Константинович Белоусов был в сборной. Но все переходы тогда были платные, и я возвращался в «Металлург». Белоусов сказал: тебе играть не придётся, а «Магнитке» придётся платить за тебя как за члена сборной $ 50 тыс. Раньше такие переходы были, из-за этого взяли Витьку Чистова (вратарь «Северстали». — Прим. «Чемпионата»). Он сборы не проходил, за три дня отъезда поехал. Та команда второе место заняла, он стал заслуженным мастером спорта, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борисом Тортуновым читайте на «Чемпионате»:
«Я в 19 лет сожрал конкурентов — так и Набоков». Душевное интервью с легендой «Металлурга»
Эксклюзив
«Я в 19 лет сожрал конкурентов — так и Набоков». Душевное интервью с легендой «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android