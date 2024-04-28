Никита Кучеров вышел на 21-е место по очкам в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 5:3 в пользу хозяев. Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Теперь на счету россиянина 165 (53+112) очков в плей-офф.
Таким образом, Кучеров вышел на 21-е место по этому показателю, догнав Дени Потвена (165). Следующей целью Кучерова является позиция Петера Форсберга — 171 очко. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 382.
Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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