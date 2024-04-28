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«Бостон» поставил «Торонто» на грань вылета из КС. Самсонова заменили по ходу матча

«Бостон» поставил «Торонто» на грань вылета из КС. Самсонова заменили по ходу матча
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В Торонто (Канада) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» (1:3).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 ван Римсдайк (Лорей) – 15:09 (5x5)     0:2 Маршан (Макэвой, Койл) – 28:20 (5x4)     0:3 Пастрняк (Маршан, Заха) – 39:18 (5x5)     1:3 Марнер (Любушкин, Бертуцци) – 45:43 (5x5)    

Шайбами в составе победителей отметились Джеймс ван Римсдайк, Брэд Маршан и Давид Пастрняк.

У «Мэйпл Лифс» единственный гол на счету Митчелла Марнера.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов был заменён после второго периода на Джозефа Уолла. К этому моменту россиянин пропустил три шайбы.

Ещё один россиянин в составе «Торонто» — защитник Илья Любушкин — отметился результативной передачей.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «Бостон» выиграл оба матча в Торонто и повёл в серии 3-1. Пятая игра состоится в Бостоне в ночь с 30 апреля на 1 мая.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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