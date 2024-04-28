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«Бостон» поставил «Торонто» на грань вылета из КС. Самсонова заменили по ходу матча

В Торонто (Канада) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» (1:3).

Шайбами в составе победителей отметились Джеймс ван Римсдайк, Брэд Маршан и Давид Пастрняк.

У «Мэйпл Лифс» единственный гол на счету Митчелла Марнера.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов был заменён после второго периода на Джозефа Уолла. К этому моменту россиянин пропустил три шайбы.

Ещё один россиянин в составе «Торонто» — защитник Илья Любушкин — отметился результативной передачей.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «Бостон» выиграл оба матча в Торонто и повёл в серии 3-1. Пятая игра состоится в Бостоне в ночь с 30 апреля на 1 мая.

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