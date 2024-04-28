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«Даллас» нанёс 30 бросков в створ за первые 30 минут третьего матча с «Вегасом»

«Даллас» нанёс 30 бросков в створ за первые 30 минут третьего матча с «Вегасом»
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В эти минуты в Пэрадайсе (США) проходит третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Даллас Старз».

На данный момент идёт второй период, счёт в матче 2:2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
2 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон – 11:09 (5x5)     0:2 Хейсканен (Сегин, Дадонов) – 25:25 (5x5)     1:2 Макнэбб (Стивенсон) – 30:38 (5x5)     2:2 Айкел (Макнэбб) – 33:50 (4x5)    

За первые 30 минут игрового времени «Даллас» нанёс по воротам голкипера хозяев Логана Томпсона целых 30 бросков, что помогло «звёздам» повести 2:0 к середине второго периода. Тем не менее, хозяевам удалось оправиться от неудачной первой половины и сравнять счёт ещё до завершения второй двадцатиминутки.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Старз».

Напомним, «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «рыцари» в пяти матчах оказались сильнее «Флориды Пантерз».

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