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«Даллас» нанёс 30 бросков в створ за первые 30 минут третьего матча с «Вегасом»

В эти минуты в Пэрадайсе (США) проходит третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Даллас Старз».

На данный момент идёт второй период, счёт в матче 2:2.

За первые 30 минут игрового времени «Даллас» нанёс по воротам голкипера хозяев Логана Томпсона целых 30 бросков, что помогло «звёздам» повести 2:0 к середине второго периода. Тем не менее, хозяевам удалось оправиться от неудачной первой половины и сравнять счёт ещё до завершения второй двадцатиминутки.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Старз».

Напомним, «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «рыцари» в пяти матчах оказались сильнее «Флориды Пантерз».