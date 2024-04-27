Болельщик «Вегаса» попал в больницу после конфликта с фанатами «Далласа»

Болельщик «Вегас Голден Найтс» был госпитализирован после нападения фаната «Даллас Старз» возле стадиона«Американ Эйрлайнс-центр» после 2-го матча серии первого раунда плей-офф НХЛ. Об этом сообщает Dallas News.

46-летний Джейсон Боуэн рассказал, что пришёл на игру в вечером 24 апреля, со своей девушкой. После матча к ним подошёл фанат, одетый в джерси хозяев льда, и стал выкрикивать оскорбления в адрес пары. Затем к Боуэну со спины подошёл другой болельщик «Далласа» и ударил его по лицу, когда мужчина садился в такси.

На место прибыла скорая и полиция, после чего пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали обширные переломы лица, в том числе челюсти и рваные раны. Ему понадобится хирургическое вмешательство. Нападавшие успели скрыться и их местонахождение до сих пор неизвестно.

Напомним, сейчас счёт в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч соперников состоится 28 апреля в 05:30 мск.