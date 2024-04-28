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«Металлург» продлил контракт с вратарём Никитой Подскребалиным

«Металлург» продлил контракт с вратарём Никитой Подскребалиным
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«Металлург» продлил контракт с вратарём Никитой Подскребалиным, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Сообщается, что контракт будет действовать до конца сезона-2024/2025.

За «Металлург» в активе 25-летнего вратаря девять матчей в регулярном чемпионате, в которых Подскребалин одержал четыре победы при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.88. Всего в КХЛ у голкипера 17 игр и 9 побед при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.43.

Напомним, Подскребалин стал игроком «Металлурга» по ходу нынешнего сезона, став участником обмена защитника Григория Дронова в челябинский «Трактор». Основным вратарём «Металлурга» в плей-офф был Илья Набоков, получивший награду самому ценному игроку Кубка Гагарина.

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