Экс-форвард «Ак Барса» рассказал об участии в знаменитой массовой драке с «Трактором»

Бывший нападающий «Ак Барса» Александр Степанов рассказал о знаменитой массовой потасовке на матче между казанской командой и челябинским «Трактором» в 2008 году.

«В принципе, там всё случилось довольно неожиданно. Алексея Заварухина толкает Лёшка Емелин, рядом Гриша Панин. У Челябинска главный тренер Андрей Назаров. Что-то началась заварушка, драка. А я как раз сидел на удалении в штраф-боксе.

Потом вижу, Назаров ещё народ на лёд выпускает, а Денис Баев вообще взял у кого-то нашу майку. Пришлось судью в сторону подвинуть, выбежать. Майка команды – это как флаг, её трогать нельзя. Я так воспитан, за клуб должен был отомстить», – приводит слова Степанова Metaratings.

Напомним, 8 января 2008 года в матче между «Ак Барсом» и «Трактором» за 26 секунд до конца основного времени случилась массовая драка между командами. По её итогам был установлен рекорд чемпионатов России по количеству штрафного времени. Сразу 12 хоккеистов получили дисквалификации. 10 – одноматчевые, двое, в том числе Степанов, – двухматчевые. Суммарное количество штрафа хоккеистов обоих клубов составило 378 минут.