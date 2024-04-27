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Степанов: у Овечкина есть силы и возможности, чтобы побить рекорд Гретцки

Степанов: у Овечкина есть силы и возможности, чтобы побить рекорд Гретцки
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Бывший нападающий «Динамо» Александр Степанов высказал мнение, побьёт ли Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Конечно, слежу. Овечкин – мой близкий друг. Крестный моей дочери. Поэтому за Сашкой слежу. Очень желаю ему достичь этого результата. Силы и возможности у него есть. Самое главное, чтобы не было никаких травм. А здоровья у него хватит» — приводит слова Степанова Metaratings.

Сейчас на счету российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы побить рекорд Гретцки ему осталось забить 31 гол.

Напомним, в прошедшей регулярке Овечкин забросил 31 шайбу. Всего на счету нападающего 65 набранных очков.

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