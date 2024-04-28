Самонов – о «Салавате»: были задержки по зарплате, но глобальных проблем нет

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов высказался о том, насколько он доволен условиями работы в уфимском клубе.

— Насколько вам нравится в Уфе, как организация, как всё?

— В этом плане всё хорошо. Да, были проблемы по зарплате, небольшие задержки. Но сейчас всё это стараются нормализовать, глобальных проблем нет. Мне в удовольствие играть в «Салавате», – сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

28-летний голкипер провёл все шесть матчей серии Кубка Гагарина — 2024 с «Трактором» и в общей сложности пропустил 14 шайб с 90,6% отражённых бросков. В регулярном чемпионате процент отражённых бросков Самонова был значительно выше — 93,7.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате» завтра, 29 апреля, в 10:00 мск.