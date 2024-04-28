Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самонов – о «Салавате»: были задержки по зарплате, но глобальных проблем нет

Самонов – о «Салавате»: были задержки по зарплате, но глобальных проблем нет
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов высказался о том, насколько он доволен условиями работы в уфимском клубе.

— Насколько вам нравится в Уфе, как организация, как всё?
— В этом плане всё хорошо. Да, были проблемы по зарплате, небольшие задержки. Но сейчас всё это стараются нормализовать, глобальных проблем нет. Мне в удовольствие играть в «Салавате», – сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

28-летний голкипер провёл все шесть матчей серии Кубка Гагарина — 2024 с «Трактором» и в общей сложности пропустил 14 шайб с 90,6% отражённых бросков. В регулярном чемпионате процент отражённых бросков Самонова был значительно выше — 93,7.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате» завтра, 29 апреля, в 10:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android