Николай Коваленко дебютирует в НХЛ в матче с «Виннипегом»

Сегодня, 28 апреля, в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Это четвёртый матч серии. Соперники будут играть на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США). Начало — в 21:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В этом матче российский нападающий Николай Коваленко дебютирует в НХЛ. Он был вызван из фарм-клуба «Колорадо» в АХЛ и заменил в составе Йоэля Кивиранту.

В минувшем сезоне Коваленко выступал в КХЛ в составе нижегородского «Торпедо», где в 47 матчах набрал 38 (11+27) очков. После завершения сезона форвард уехал в АХЛ. В четырёх встречах за «Колорадо Иглз» набрал 3 (1+2) очка.

Напомним, сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Эвеланш».