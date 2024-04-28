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Ротенберг поздравил молодёжную сборную России с победой на Кубке Будущего

Ротенберг поздравил молодёжную сборную России с победой на Кубке Будущего
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Главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отреагировал на победу молодёжной сборной России на турнире в Новосибирске.

«Хочу поздравить молодёжную сборную России с победой в Кубке Будущего!

Не секрет, что у всех был долгий сезон и сил осталось не так много, но парни смогли показать отличный хоккей и заслуженно победили. В Новосибирске была великолепная атмосфера, полные трибуны – спасибо всем болельщикам за то, что поддержали наших ребят. Международные матчи важны не только опытным хоккеистам, но и молодым в особенности – они должны привыкать к разному стилю игры, к разной хоккейной философии, чтобы быть способными противостоять любому сопернику.

С Кубком Будущего, Россия!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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