Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Молодёжная сборная России обыграла команду Беларуси и выиграла турнир «Кубок Будущего»

Молодёжная сборная России обыграла команду Беларуси и выиграла турнир «Кубок Будущего»
Аудио-версия:
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибиь-Арена» завершился матч в рамках турнира «Кубок Будущего», в котором встречались молодёжные сборные России и Беларуси. Со счётом 4:1 победу одержала национальная команда России.

Лига Ставок Кубок Будущего . Кубок Будущего
28 апреля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 1
Беларусь U20
1:0 Кузьмин (Римашевский, Силаев) – 28:57 (5x4)     2:0 Соловьёв (Михалёв) – 34:06 (5x4)     3:0 Рябкин (Казаковцев) – 35:06 (5x5)     4:0 Ильин (Артамонов, Шараканов) – 36:50 (5x4)     4:1 Жилюк (Глинский) – 57:54 (4x5)    

Голами в составе российской сборной отметились Иван Кузьмин, Егор Соловьёв, Иван Рябкин и Михаил Ильин. Единственную шайбу в составе белорусской сборной под занавес матча забросил Кирилл Жилюк. Отметим, что в матче произошло несколько стычек. По итогам игры команды на двоих набрали 48 штрафных минут.

Таким образом, молодёжная сборная России выиграла все три матча на турнире и стала обладателем «Кубка Будущего». Российская сборная последовательно обыграла сборную СХЛ и казахстанскую сборную, в общей сложности забросив 24 шайбы и пропустив две.

Материалы по теме
Фото
На Кубке Будущего под лёд зальют рисунок подписчика ФХР в соцсетях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android