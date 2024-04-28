Молодёжная сборная России обыграла команду Беларуси и выиграла турнир «Кубок Будущего»

В Новосибирске на стадионе «Сибиь-Арена» завершился матч в рамках турнира «Кубок Будущего», в котором встречались молодёжные сборные России и Беларуси. Со счётом 4:1 победу одержала национальная команда России.
Голами в составе российской сборной отметились Иван Кузьмин, Егор Соловьёв, Иван Рябкин и Михаил Ильин. Единственную шайбу в составе белорусской сборной под занавес матча забросил Кирилл Жилюк. Отметим, что в матче произошло несколько стычек. По итогам игры команды на двоих набрали 48 штрафных минут.
Таким образом, молодёжная сборная России выиграла все три матча на турнире и стала обладателем «Кубка Будущего». Российская сборная последовательно обыграла сборную СХЛ и казахстанскую сборную, в общей сложности забросив 24 шайбы и пропустив две.
- 28 апреля 2024
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