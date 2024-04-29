Валерий Ничушкин оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ

На стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Со счётом 5:1 победу одержала команда хозяев льда.

Автором трёх заброшенных шайб стал российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Таким образом, он оформил свой первый хет-трик в карьере в НХЛ.

Отметим, что два гола были забиты в большинстве. Третья шайба — в пустые ворота.

Также, на данный момент Ничушкин является лидером по голам в текущем плей-офф. Он смог отличиться в каждом матче серии и в общей сложности записал на свой счёт уже шесть шайб.

После этого матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Они находятся в шаге от выхода в следующий этап розыгрыша Кубка Стэнли.