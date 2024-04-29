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Хет-трик Ничушкина помог «Колорадо» одержать третью победу в серии с «Виннипегом»

Хет-трик Ничушкина помог «Колорадо» одержать третью победу в серии с «Виннипегом»
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На стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Со счётом 5:1 победу одержала команда хозяев льда.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Миттельштадт) – 08:10 (5x5)     1:1 Шмидт (Эпплтон, Стэнли) – 13:56 (5x5)     2:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 31:36 (5x4)     3:1 Макар – 35:03 (5x5)     4:1 Ничушкин (Лехконен, Маккиннон) – 39:36 (5x4)     5:1 Ничушкин – 59:47 (en)    

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Кейл Макар, Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин, на счету которого хет-трик. Результативные передачи на свой счёт записали Лехконен, Макар, Натан Маккиннон и Кейси Миттельштадт.

Единственный гол в составе «Виннипега» забил Нейт Шмитдт. Его ассистентами выступили Мэйсон Эпплтон и
Логан Стэнли.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Они находятся в шаге от выхода в следующий этап розыгрыша Кубка Стэнли.

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