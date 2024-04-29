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Хет-трик Ничушкина помог «Колорадо» одержать третью победу в серии с «Виннипегом»

На стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Со счётом 5:1 победу одержала команда хозяев льда.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Кейл Макар, Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин, на счету которого хет-трик. Результативные передачи на свой счёт записали Лехконен, Макар, Натан Маккиннон и Кейси Миттельштадт.

Единственный гол в составе «Виннипега» забил Нейт Шмитдт. Его ассистентами выступили Мэйсон Эпплтон и

Логан Стэнли.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Они находятся в шаге от выхода в следующий этап розыгрыша Кубка Стэнли.